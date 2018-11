Само глупаците се връзват на "утайката" Конър Макгрегър!

Само глупавите хора са се вързали на утайката Конър Макгрегър, смята неговият противник и биш спаринг партньор Поли Малинаджи. UFC суперзвездата Макгрегър и бившият шампион в две дивизии работиха заедно миналата година преди срещата на ирландеца с Флойд Мейуедър, но се разделиха след като изтече видео как Малинаджи се проваля по време на спаринг.

Малинаджи се опитва от край време да оправдае показаното на кадрите, споменавайки също, че в битка Макгрегър би изглеждал по-зле. Бившият шампион също вярва, че Макгрегър няма никакъв интерес да си разрешат спора на ринга.

"Конър не иска да се бие с мен. Ако искаше, щеше на първо място да покаже правилните кадри. Той все още продължава да повдига случая на въпрос, но с отбора му нямат нищо. Трябва да продават историята, защото в действителност нямат какво друго да покажат. Той е утайка, която се продаде на загубеняци. Рекламира се добре и глупавите хора му вярват.

Eddie Hearn says he plans on offering Conor McGregor a deal to box Paulie Malignaggi on DAZN (Via @IFLTV -- https://t.co/lrlb6vs2mT) pic.twitter.com/3G5AdMfj1Z