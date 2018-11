Федерер разкри, че има много причини още да играе

Роджър Федерер държи много рекорди, но това не го кара да се чувства повече от играчите в миналото. Маестрото разказа и че все още намира много причини за вдъхновение да продължи да играе.

„Не се чувствам повече от останалите, защото ако играчите от миналото ги нямаше, ние нямаше да имаме всичко това сега“, каза швейцарецът. „За мен те са били източник на вдъхновение. Не може да сравнявате играчи от различни поколения. Невъзможно е.“

