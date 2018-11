Бейзбол Съветник на шампиона Ред Сокс вбеси профсъюза: Играчите са незаменими, колкото автоматите за бира 09 ноември 2018 | 10:09 0 0 0 0 0



"Ако всички играчи се пенсионират утре, ще бъдат заменени и играта ще продължи. След три години няма да има никаква разлика. Играчите НЕ са играта. Не повече, отколкото автоматите за бира са", написа в социалната мрежа 69-годишният Джеймс, включен през 2006 г. от сп. "Тайм" в Топ 100 на най-влиятелните хора в света.



80% of the twitter reaction today is understanding. Thank you all. I need you today. — Bill James Online (@billjamesonline) November 8, 2018

Часове по-късно публикациите бяха изтрити, но вече бяха предизвикали гнева на десетки бейзболисти и ръководители. В контраатаката се включи лично изпълнителният директор на асоциацията на професионалните играчи (MLBPA) Тони Кларк.



"Коментарите на Бил Джеймс са едновременно безразсъдни и обидни спрямо историята на нашата игра. Бейзболистите СА играта. А нашите фенове имат възможността да се наслаждават на най-талантливите играчи от цял свят всеки сезон. Ако тези настроения отекнат отвъд този човек, значи всички наши предизвикателства в бъдеще ще бъдат по-трудни за преодоляване от очакваното", написа синдикалният шеф в официалната позиция на MLBPA.



The #RedSox Statement Regarding Bill James’ Recent Remarks: pic.twitter.com/JffB08Hqad — Boston Red Sox (@RedSox) November 8, 2018

От клубното ръководство на Бостън Ред Сокс се разграничиха от своя съветник и коментираха, че мнението му е "неуместно" и "абсурдно".



Самият Бил Джеймс малко по-късно се опита да обясни какво е имал предвид. В телефонно интервю за в. "Ню Йорк Таймс" той заяви: "Аз не говоря от името на Ред Сокс и се опитвам да обяснявам това колкото може по-често. Но от гледна точка на Ред Сокс имам отговорност да не засягам играчите, а за съжаление аз ги засегнах. Не исках да направя това. Не знам дали идеята, че играта е вечна, а ние само преминаваме през нея, е обидна идея. Но ако я формулирах по обиден начин, то това не беше моето намерение."



