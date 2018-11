Бейзбол Джей Ди с две награди "Сребърен слъгър" в един сезон 09 ноември 2018 | 08:50 - Обновена 0 0 0 0 0



В шампионския сезон на "червените чорапи" Джей Ди изигра 93 мача като DH и 57 мача в аутфилда (32 вляво, 25 вдясно), удряйки средно .330 с 43 хоумръна и 130 RBI. С тези два приза Мартинес вече има общо три в кариерата си, след като бе удостоен с наградата и през 2015 г. като титулярен десен филдер на Детройт Тайгърс.



.@JDMartinez14 is the first player to win two Silver Slugger awards (OF, DH) in the same season. pic.twitter.com/K7VxVf8vYk — MLB Stat of the Day (@MLBStatoftheDay) November 9, 2018

В анкетата "Сребърен слъгър" участват мениджърите и треньорите на 30-те клуба от Мейджър лийг. Те посочват по едно име на всяка от позициите в защита (в АЛ се гласува за DH вместо за питчер), като нямат право да избират играчи от своя отбор. Вотът приключва преди края на редовния сезон и не обхваща представянето в плейофите.



Четирима от призьорите в тазгодишната класация вече бяха наградени и със "Златна ръкавица" и направиха дубъл като най-добри играчи на позициите си и в защита, и в нападение през 2018 г. Това са кетчерът Салвадор Перес (Канзас Сити Роялс) и аутфилдерът Муки Бетс (Бостън Ред Сокс) в АЛ и третият бейзмен Нолан Аренадо (Колорадо Рокис) и аутфилдерът Ник Маркакис (Атланта Брейвс) в НЛ.



Here they are - your 2018 AL and NL #SilverSlugger Award winners! pic.twitter.com/0cJ6XdWDm8 — MLB Network (@MLBNetwork) November 9, 2018



"СРЕБЪРЕН СЛЪГЪР" 2018



Американска лига



DH Джей Ди Мартинес Бостън Ред Сокс (3)

C Салвадор Перес Канзас Сити Роялс (2)

1B Хосе Абреу Чикаго Уайт Сокс (2)

2B Хосе Алтуве Хюстън Астрос (5)

3B Хосе Рамирес Кливланд Индиънс (2)

SS Франсиско Линдор Кливланд Индиънс (2)

OF Муки Бетс Бостън Ред Сокс (2)

OF Майк Траут Лос Анджелис Ейнджълс (6)

OF Джей Ди Мартинес Бостън Ред Сокс (3)



Национална лига



P Херман Маркес Колорадо Рокис (1)

C Джей Ти Реалмуто Маями Марлинс (1)

1B Пол Голдшмит Аризона Дайъмъндбекс (4)

2B Хавиер Баес Чикаго Къбс (1)

3B Нолан Аренадо Колорадо Рокис (4)

SS Тревър Стори Колорадо Рокис (1)

OF Ник Маркакис Атланта Брейвс (1)

OF Давид Пералта Аризона Дайъмъндбекс (1)

OF Крисчън Йелич Милуоки Бруърс (2)





Бейзболистът на Бостън Ред Сокс Джей Ди Мартинес стана първият в историята, получил две награди "Сребърен слъгър" за един и същи сезон в МЛБ. Играещият като DH и аутфилдер 31-годишен американец бе избран за най-добър батер и на двете позиции в Американската лига през 2018 г.В шампионския сезон на "червените чорапи" Джей Ди изигра 93 мача като DH и 57 мача в аутфилда (32 вляво, 25 вдясно), удряйки средно .330 с 43 хоумръна и 130 RBI. С тези два приза Мартинес вече има общо три в кариерата си, след като бе удостоен с наградата и през 2015 г. като титулярен десен филдер на Детройт Тайгърс.В анкетата "Сребърен слъгър" участват мениджърите и треньорите на 30-те клуба от Мейджър лийг. Те посочват по едно име на всяка от позициите в защита (в АЛ се гласува за DH вместо за питчер), като нямат право да избират играчи от своя отбор. Вотът приключва преди края на редовния сезон и не обхваща представянето в плейофите.Четирима от призьорите в тазгодишната класация вече бяха наградени и със "Златна ръкавица" и направиха дубъл като най-добри играчи на позициите си и в защита, и в нападение през 2018 г. Това са кетчерът Салвадор Перес (Канзас Сити Роялс) и аутфилдерът Муки Бетс (Бостън Ред Сокс) в АЛ и третият бейзмен Нолан Аренадо (Колорадо Рокис) и аутфилдерът Ник Маркакис (Атланта Брейвс) в НЛ.DHБостън Ред Сокс (3)Канзас Сити Роялс (2)1BЧикаго Уайт Сокс (2)2BХюстън Астрос (5)3BКливланд Индиънс (2)SSКливланд Индиънс (2)OFБостън Ред Сокс (2)OFЛос Анджелис Ейнджълс (6)OFБостън Ред Сокс (3)Колорадо Рокис (1)Маями Марлинс (1)1BАризона Дайъмъндбекс (4)2BЧикаго Къбс (1)3BКолорадо Рокис (4)SSКолорадо Рокис (1)OFАтланта Брейвс (1)OFАризона Дайъмъндбекс (1)OFМилуоки Бруърс (2)

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 122

1