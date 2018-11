Серията продължава! Алън разнищи Робъртсън за 1/2-финал в "Шампион на шампионите" по снукър

Шампионът от "Мастърс" 2018 и Международния шампионат в Китай миналата седмица Марк Алън продължи похода си към втори пореден голям снукър трофей, след като първо елиминира Бари Хоукинс с 4:2, а после разгроми с 6:1 Нийл Робъртсън по пътя си към полуфиналите на "Шампион на шампионите".

@pistol147 reflects on an incredible day of snooker which saw his hit five century breaks as he beat both Barry Hawkins and Neil Robertson. Who else cannot wait for his semi-final against the equally impressive @KyrenWilson this Saturday? #ChampOfChamps pic.twitter.com/nlYxIzCt9C — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 8, 2018



Невероятната серия на Пистолета му заслужи битка за място на един от най-престижните финали в световния тур, като в събота ще си оспорва правото да присъства там с Кайрън Уилсън, който вчера се разправи с Джъд Тръмп също с 6:1.



Другият полуфинален сблъсък бе ясен от два дни - Рони О'Съливан срещу Шон Мърфи в петък, 9 ноември. Финалът е в неделя.

A superb display from the International Championship winner @pistol147 sees him advance to the ManBetX @ChampOfChamps group final after beating Hawkins 4-2, it sets up a superb tie against @nr147 this evening. Watch it live on @ITV4 from 6.45pm #ChampOfChamps pic.twitter.com/OXT0okWQRi — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 8, 2018



Още като спечели титлата в китайския град Дачин миналата седмица Пистолета заслужи куп похвали за реализаторската си форма, а днес отново загатна, че е в най-добрата форма в кариерата си. Невероятна поредица от 140 в първия фрейм даде тон на представлението за зрителите в зала "Рико" в Ковънтри срещу Хоукинс, преди Ястреба да се съвземе с брейкове от 87 и 94 за 2:1. Северноирландецът обаче отказа съвсем съперника си с последователни серии от 102, 86 и 76 за крайното 4:2.

147



Unbelievable from @markjesterselby, a maximum break from the Jester, the third of his career! The first ever recorded 147 at the #ChampOfChamps pic.twitter.com/qjhHhuAVYG — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 8, 2018



Малко преди това пък Робъртсън бе елиминирал Марк Селби след драматично 4:3 и реализиран максимален брейк от Веселяка от Лестър. Гръмотевицата от Австралия обаче нямаше много шансове да се развихри на зеленото сукно срещу Алън, който откри двубоя им с разчистване на стойност 42 и последвало сенчъри от 119 за 2:0.

Career century 394 for @pistol147 gives him an even tighter hold on his lead against Robertson at the ManBetX @ChampOfChamps, he leads 4-1 now, can Robertson get back into this tie?



Watch it live on @ITV4 now #ChampOfChamps pic.twitter.com/khuTMNxlci — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 8, 2018



Серия от 69 остави надеждите на Робъртсън, но той имаше възможността да отбележи само 11 точки в следващите партии, и то не толкова заради грешни решения на масата или заради неуспешни атакуващи удари, а заради безмилостния брейк-билдинг на Пистолета.

What a win!@pistol147 completes a 6-1 demolition of Robertson to book his place in Saturday's ManBetX @ChampOfChamps semi finals. He will face @KyrenWilson in a repeat of this year's Masters final! What a match that will be #ChampOfChamps pic.twitter.com/nTMoUAUyqk — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 8, 2018



Алън реализира 102 и 123, за да дръпне с 4:1, а ако не бе пропуснал елементарна жълта от оригиналната й позиция, щеше да се поздрави с три стотици поред, но вместо това спря на 98 в шестия фрейм.

A break of 98 in the sixth frame sees Allen move to within one from victory in the ManBetX @ChampOfChamps group final. It's been some performance from @pistol147 tonight #ChampOfChamps pic.twitter.com/XK9bJ6qYyQ — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 8, 2018

В седмия Робъртсън трябваше да рискува с неособено удобна червена към зеления джоб и я пропусна, залагайки я за съперника, който не погледна назад - нова серия 75 и унищожително 6:1 за намиращия се в топ форма северноирландец.