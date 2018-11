ПСЖ призна за расистки практики от скаути, но се разграничи от това

Ръководството на френския Пари Сен Жермен призна за нелегални практики от страна на някои бивши служители, които са класифицирали гледани футболисти по техния етнически произход.

PSG confirm allegations of racism, but point to "the acts of an individual" in an official press release https://t.co/6JVY08I6gh — Get French Football News (@GFFN) November 8, 2018

Парижаните обаче подчертаха категорично, че тези практики, разкрити от Медиапарт, не са били съгласувани с мениджмънта на отбора.

Serge Fournier, a scout for PSG in Normandy to Mediapart: "PSG did not want us to sign any players born in Africa, because you can never be sure of their date of birth." https://t.co/TAcvoW0uHK — Get French Football News (@GFFN) November 8, 2018

Според информацията на Медиапарт, базирана на документи от платформата Football Leaks, скаути на Пари Сен Жермен извън парижкия регион са класифицирали млади футболисти по "произход" като "френски", "Северна Африка", "Черна Африка" или "Кариби".

Breaking | Football Leaks Headline: between 2013 & Spring 2018 PSG made recruitment decisions based on the colour of players' skin & the decision not to sign a young black player in 2014 caused an internal scandal, according to Mediapart. More follows. — Get French Football News (@GFFN) November 8, 2018

От клуба признаха, че тази нелегална форма е била използвана от скаути между 2013-а и 2018-а година, но също така добавиха, че настоящият млад състав на Пари Сен Жермен е доказателство, че клубът съди само по таланта на футболистите.