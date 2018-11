Двукратната олимпийска шампионка по биатлон Лаура Далмайер поднови тренировки, предава ДПА. Германката си взе кратка почивка заради здравословни проблеми, но вече отново тренира. Тя все още не е сигурна дали ще бъде готова за началото на стартовете от Световната купа, които започват в началото на декември "Първата стъпка е завръщане на тренировка", написа Далмайер в профила си във "Фейсбук" и публикува видео.

Германката няма да пътува с отбора за Норвегия за последния предсезонен лагер, а провежда индивидуални занимания в тясно сътрудничество с треньори и лекари. Новият сезон от Световната купа започва на 2 декември в Поклюка (Словения). Далмайер си взе почивка в средата на октомври, когато заяви, че "просто не се чувства така, сякаш може да тренира професионално по начина, по който е необходимо" и че трябва да "слуша тялото си".

Congratulations, Laura Dahlmeier from #GER on #Bronze in women's #Biathlon 15km Individual! It’s her third medal, so far, at #PyeongChang2018! @DOSB



More here: https://t.co/QzB7RJLdpB pic.twitter.com/8oz8la6u0e