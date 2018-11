Тенис Федерер задмина Мъри по популярност и във Великобритания 08 ноември 2018 | 16:09 0 0 0 0 0 Роджър Федерер бе обявен за втория най-популярен съвременен спортист във Великобритания. Проучването е направено от фирмата „YouGov“ чрез специално рейтингова система, изследваща общественото мнение за известните личности в Обединеното кралство. Швейцарецът получи 62% одобрение, като 90% от анкетираните са заявили, че са чували името му. Преди Федерер в генералната класация се намира единствено четирикратният олимпийски шампион в леката атлетика Мо Фара. Бившият номер едно в тениса обаче е най-популярен в две от възрастовите групови – след хората, родени през периода 1965-1981 г., и сред т.нар. Baby Boomers (родени между 1946 и 1964 г.). Федерер обаче е едва на трето място сред „милениалите“ (1982-1999 г.). After struggling to reach 50% on his first serve early in the week, Roger made 67% of his first serves against Novak.



iTunes: https://t.co/SMvtnyrP6K@GettySport pic.twitter.com/p3r9i82oPz — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) November 7, 2018 Топ 5 в общата класация се допълва от още двама тенисисти – Анди Мъри се намира на трета позиция с 58 % одобрение, а Рафаел Надал е на пето място с 54 %. Въпреки успехите си през втората част на сезон 2018, Новак Джокович не попада дори в първата десетка, а едва 41 % от „милениалите“ имат позитивно мнение за сърбина. Що се отнася до WTA, единствено сестрите Уилямс намират място сред първите 20 – Серена заема 15-а позиция, а Винъс – 17-а. Любопитно е обаче, че Винъс е третият най-популярен атлет сред „милениалите“, като пред нея са единствено Мо Фара и Анди Мъри. Въпреки петата си титла във Формула 1 и британския си произход, Люис Хамилтън също е извън петицата, заемайки шестото място непосредствено зад Рафаел Надал. TennisKafe.com

