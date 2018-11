Муса Дембеле аут до Нова година

Полузащитникът на Тотнъм Муса Дембеле няма да играе до Нова година заради скъсани връзки на десния глезен. 31-годишният белгийски национал бе сменен принудително при победата с 3:2 над Уулвърхамптън през уикенда и пропусна мача от Шампионска лига срещу ПСВ Айндховен (2:1) във вторник.

Moussa Dembele out until the New Year with ligament damage, another injury blow for @SpursOfficial pic.twitter.com/1Qk1fOiiWZ