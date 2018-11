Александър Чеферин ще бъде преизбран за президент на УЕФА

Президентът на УЕФА Александър Чеферин е единственият кандидат за поста на изборите през февруари. От Европейската футболна централа обявиха, че след крайния срок за подаване на кандидатури, единствената заявка е на 51-годишния словенец, който ще бъде преизбран с нов четиригодишен мандат.

Current UEFA President Aleksander eferin is the sole candidate running for the next four-year term (2019-2023).



Six candidates have also been announced for election to the FIFA Council.



Elections will take place in February. Full information https://t.co/V5zuYSw2ke