Саутхамптън започна промените на върха

Бордът на директорите на английския футболен клуб Саутхамптън освободи от длъжност вицепрезидента Лес Рийд, като от отбора обясниха, че целта е "резултатите да бъдат подобрени". "Светците" са на 16-о място в генералното класиране и са на точка от зоната на изпадащите, след като направиха серия от седем мача без победа във Висшата лига.

#SaintsFC chairman Ralph Krueger’s statement after the club agreed to part company with Les Reed: pic.twitter.com/5Op7svlxSJ