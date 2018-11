ММА Сехудо ще се бие с Дилашоу 08 ноември 2018 | 13:16 0 0 0 0 0

32-годишният Дилашоу той победи в два поредни мача Коди Гарбрандт с нокаути. Неговият бъдещ опонент е с година по-млад. Олимпийският шампион по борба детронира Димитриъс Джонсън по-рано през годината. @MightyMouseUFC

1)Lowest PPV in UFC history

2)Lowest Title fight gate

3)play video games all day

4)Haven’t fought for 8 months

5)great fighter but nobody cares to watch him and I will kill the mouse @Mickmaynard2 @danawhite — Henry Cejudo (@HenryCejudo) May 16, 2018 Все още не е ясно в каква теглова дивизия ще бъде срещата, но очакванията са да бъде в категория петел. Шампионите на UFC в категории муха и петел Ти Джей Дилашоу и Хенри Сехудо ще се бият на 26 януари. Те ще участват на галавечерта UFC 233 в Анахайм (САЩ).Все още не е ясно в каква теглова дивизия ще бъде срещата, но очакванията са да бъде в категория петел.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт"

