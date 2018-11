Еди Хърн: Джошуа и Усик може да се бият през 2019-а

Още преди няколко месеца Усик и неговият щаб обявиха, че основната им цел е двубой с Джошуа. Двамата са олимпийски шампиони, които все още нямат загуба при професионалистите. Те имат договори с Еди Хърн.

NASEEM HAMED: "Usyk could BEAT Anthony Joshua!"



"I'm not just saying this - but I want to see Usyk fight Anthony Joshua because he would give Joshua a run for his money. I want to see that fight. I think he would give Anthony serious problems."#Boxing #UsykGassiev pic.twitter.com/Hemg3OH1sS