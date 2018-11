Бокс Усик срещу Белю лице в лице (видео) 08 ноември 2018 | 13:08 0 0 0 0 1



Двамата преди това проведоха и традиционната открита тренировка за представители на медиите и за фенове, като отправиха и някои закани един към друг, основно подети от англичанина. Oleksandr Usyk's belts are in town. pic.twitter.com/lRP7dr59v1 — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 7, 2018 Стандартното изправяне лице в лице не протече по обичайния план, защото двамата се смееха и специално Усик демонстрира чувство за хумор, като разсмя и репортерите с поведението си. Той също така не се съгласи с твърдението на Белю, че е “мегазвезда”, като то бе провокирано от клиповете на украинеца в социалните мрежи, на които той танцува и се забавлява. Will there be more fun and games between Usyk and Bellew at tomorrow's press conference? pic.twitter.com/HdQQccj9dg — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 7, 2018 Обединеният шампион в полутежка категория Александър Усик и претендента Тони Белю се изправиха лице в лице пред медиите в Манчестър, само няколко дни преди дългоочаквания мегасблъсък в събота за четирите пояса на световните федерации.Двамата преди това проведоха и традиционната открита тренировка за представители на медиите и за фенове, като отправиха и някои закани един към друг, основно подети от англичанина.Стандартното изправяне лице в лице не протече по обичайния план, защото двамата се смееха и специално Усик демонстрира чувство за хумор, като разсмя и репортерите с поведението си. Той също така не се съгласи с твърдението на Белю, че е “мегазвезда”, като то бе провокирано от клиповете на украинеца в социалните мрежи, на които той танцува и се забавлява.

