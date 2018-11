ММА Миша Тейт е новият вицепрезидент на ONE Championship 08 ноември 2018 | 12:10 0 0 0 0 0 ONE Championship има за цел да стане най-добрата бойна организация в света и наскоро привлече в редиците си бившите шампиони в UFC Еди Алварес и Димитриъс Джонсън. ONE също ще привлекат топ бойците от категория муха в UFC, която до края на годината ще бъде закрита. Те обаче няма да спират до тук и днес техният основател Чатри Ситьодтон сподели, че бившата шампионка на UFC Миша Тейт вече е новият вицепрезидент на ONE Championship: Please join me in welcoming my good friend @MieshaTate to @ONEChampionship! She is one of the greatest female mixed martial artists in history. Above all, she has a heart of gold. Miesha will be moving to Singapore in early 2019 to join us as a Vice President. #WeAreONE — Chatri Sityodtong (@YODCHATRI) November 8, 2018 "Моля, присъединете се към мен в посрещането на моята добра приятелка Миша Тейт в ONE Championship. Тя е един от най-добрите бойци в историята на женския ММА. Освен това тя има златно сърце. Миша ще дойде в Сингапур в началото на 2019-а и ще е новият вицепрезидент на ONE Championship."

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 506 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1