Брок Леснар има договор с WWE, но и вратичка за UFC мач

От тогава обаче той изненадващо няколко пъти се появяваше в кеча и си върна титлата, което означава и че ще се позадържи там още известно време. На всичкото отгоре, наскоро стана ясно, че е подписал нова сделка с WWE, обвързвайки се да остане с тях поне до април. Леснар все пак има право на една UFC среща през това време, като не е гарантирано, че той ще се възползва от нея.

"BROCK! When you come, bring that WWE title with you!"



DC wants more belts



The Champ Champ delivered a message to Brock Lesnar after getting the job done at #UFC230 pic.twitter.com/pXZmzcMk8G — Watch UFC on BT Sport (@btsportufc) November 4, 2018

Ако Леснар не се върне към света на свободните боеве докато тече договорът му, навярно ще пропусне възможността да се пробва срещу настоящия шампион в тежка категория Даниел Кормие, тъй като самият DC е готов да се оттегли през март, когато навърши 40.



Леснар беше споменаван в интервютата след последните две срещи на DC. Той дори беше лично в клетката, когато през юли Кормие отне титлата от Стипе Миочич. Леснар не се е бил от юли 2016-та, когато се изправи срещу Марк Хънт в среща, която в крайна сметка остана без победител, заради неуспешни допинг тестове. Последната му победа е от 2010-та, когато надви Шейн Каруин на UFC 116.



Без значение дали ще се изправи срещу Кормие или не, очакваме следващата година да видим Леснар обратно в октагона.

