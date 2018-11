Снукър Дузина играчи вече са се класирали за Световната Гран при по снукър 08 ноември 2018 | 11:45 0 0 0 0 0 Само четири ранкинг турнира по снукър остават до началото на сериите от три престижни и силни събития в календара за сезон 2018/19, включващи най-добрите играчи според годишната ранглиста. Тази кампания е първата с три такива надпревари: Световната Гран при - от 4 до 10 февруари 2019 година - с топ 32 на едногодишната ранглиста; “Шампионата на играчите” - от 4 до 10 март 2019 - с топ 16 на едногодишната ранглиста; “Шампионата на тура” - от 19 до 14 март - с топ 8 на едногодишната ранглиста Ако се съди по показателите миналата година, то играчът на 32-ро място в ранглистата, който се класира последен за Световната Гран при, бе Робърт Милкинс с 57 000 паунда на сметката си. Тогава обаче се брояха парите от 14 ранкинг турнира, а сега са “само” 11, така че и по-малко пари от наградни фондове ще са достатъчни. Към момента 12-има майстори на щеката са спечелили повече от 57 000 паунда, като Марк Алън е начело на едногодишната ранглиста с 208 000 лири. Той натрупа огромна част от тях с триумфа си в Международния шампионат, а номер 12 в класацията Джъд Тръмп има на този етап 59 500 паунда. Сегашният 32-ри в подредбата е Рики Уолдън с 31 000, а любопитното е, че звезди като Рони О’Съливан, Дин Дзюнхуей и Шон Мърфи още не са си гарантирали класирането за въпросните три турнира. We are just days away from the @BetVictor #NIOpen



Make sure you snap up tickets to witness the action at the @BelWaterfront when the World Snooker Tour comes to town!



https://t.co/Nrk1sdxdOh pic.twitter.com/h68VCRgSz0 — World Snooker (@WorldSnooker) November 7, 2018 Оставащите четири турнира, в които ще може да се търси място в топ 32, са Откритото първенство на Северна Ирландия, Шампионата на Обединеното кралство, Откритото първенство на Шотландия и Германския Мастърс, който приключва на 3 февруари. Миналият сезон Греъм Дот се класира последен за “Шампионата на играчите” на 16-а позиция със 113 500 лири, като засега четирима играчи имат толкова натрупани приходи - Алън, Марк Селби, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън. За “Шампионата на играчите” последният шанс за спечелване на квота е Shoot Out, който приключва на 24 февруари догодина. За първи път този сезон ще се проведе и “Шампионат на тура”, където схемата ще бъде само с майсторите на щеката от топ 8 на едногодишната ранглиста, като може да са необходими поне 200 000 паунда за място там. Последният шанс за класиране е чрез Откритото първенство на Гибралтар, което приключва на 17 март.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

