ЛеБрон Джеймс изведе Лейкърс до пета победа за сезона

ЛеБрон Джеймс остана на една асистенция от "трипъл-дабъл" и бе с основна заслуга за победата на Лос Анджелис Лейкърс над Минесота Тимбъруулвс като домакин със 114:110 в мач от поредния кръг в Националната баскетболна асоциация.

Джеймс отбеляза 24 точки, взе 10 борби и добави 9 асистенции, като бе един от тримата играчин "езерняците", преминали границата от 20 точки в срещата. Младите Кайл Кузма и Брендън Инграм добавиха съответно 21 и 20 точки за петата победа на Лейкърс в 11 мача от началото на сезона, която обаче оставя тима на незавидното 11-о място в много равностойната Западна конференцция.

Kyle Kuzma hit some big shots down the stretch and finished with 21 points in tonight's #LakersWin pic.twitter.com/n6rDuzwN1G