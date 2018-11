Рашфорд за Роналдо: За мен няма по-голямо вдъхновение във футбола

“Това, което е много изненадващо за мен сега, е, че помня, когато той пристигна в отбора. Талантът му безспорно беше един от най-големите, които сме виждали в Юнайтед от дълго време. Когато се върнеш в миналото, невероятно беше да имаме в състава едновременно него и Уейн Рууни. Но начинът, по който той поддържа кариерата си и дори се подобрява с годините, това е просто невероятно. Хората не правят това на неговата възраст. Те обикновено се насочват към края на тяхната кариера и нивото им започва да се понижава малко, но неговото се вдига все по-нагоре и по-нагоре.

Marcus Rashford on Cristiano Ronaldo: "For me, there is no bigger inspiration in football. People don’t do that at his age, people are usually heading towards the end of their career and their level starts going down a little bit, but he’s just gone up and up and up." pic.twitter.com/GaiQt2WSPZ