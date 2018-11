ФА ще обжалва решението за Жозе Моуриньо

Футболната асоциация в Англия (ФА) ще обжалва решението Жозе Моуриньо да не бъде наказан за обиден език по време на мача на водения от него Манчестър Юнайтед срещу Нюкасъл през октомври. Португалският мениджър беше обвинен, че се е обърнал с обидни реплики по посока телевизионната камера, когато "червените дяволи" играха с "черно-белите". Юнайтед спечели с 3:2, след като изоставаше с 0:2 на стадион "Олд Трафорд".

The Football Association will appeal against a decision not to charge Manchester United boss Jose Mourinho for comments he made during a match.https://t.co/CBhgv5p1CW pic.twitter.com/fecrgkAwI0