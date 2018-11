Съперникът на Мейуедър: Аз не съм Джеки Чан

Теншин Насукава придоби световна слава в последните дни, след като изненадващо бе обявено, че на 31 декември кикбоксьорът ще излезе на ринга срещу Флойд Мейуедър.

Това не остана без коментар от Конър Макгрегър, който в доста обиден пост в Instagram се подигра на Мейуедър и на съперника му, наричайки го "малък глупак" и "Джеки ш**ания Чан".

Ден по-късно самият Насукава отговори на ирландеца по култов начин, демонстрирайки страхотно спокойствие.

"Здравейте, господин Макгрегър. Името ми е Теншин Насукава, не съм Джеки Чан. Обещавам да отмъстя за вашата загуба, така че моля гледайме моя двубой", написа японецът в Twitter.

41-годишният Мейуедър се съгласи за трети път да излезе от пенсия за сблъсъка в Сайтама. Правилата на предстоящия сблъсък и категорията все още не са обявени, но според запознати, двубоят ще е в три рундов демонстративен боксов мач, който няма да се брои към официалния перфектен актив на Мейедър от 50-0.

Hello, Mr. McGregor.

My Name is Tenshin Nasukawa.

I am not Jackie Chan.

I promise to avenge your loss, so please watch my fight.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/gSN53svsqs