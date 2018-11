Франция 13 фена на ПСЖ ще лежат в затвора 07 ноември 2018 | 14:08 - Обновена 0 0 0 0 0 Общо 13 привърженици на Пари Сен Жермен получиха присъди за затвор след края на делото за сбиване с фенове на Реймс през 2016-а година, съобщава агенция Франс прес. Всички те ще останат по десет месеца зад решетките. 13 PSG ultras sentenced to up to 10 months in prison for alleged involvement in a fight in a bar ahead of a match between Reims & Troyes https://t.co/mEw90hZiJx — Get French Football News (@GFFN) November 7, 2018 Съдът във Франция наложи и други мерки срещу хулиганите. Те ще платят глоби от по 500 евро и ще имат ограничения в движението в страната през следващите две години. Първоначално от прокуратурата поискаха феновете на Пари Сен Жермен да останат в затвора в рамките на една година. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 700 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1