Франция Впечатляващи изисквания поставил Мбапе на ПСЖ за петгодишен договор 07 ноември 2018 | 11:41 - Обновена 0 0 0 1 10 Поредната порция от скандални разкрития, свързана с Football Leaks, този път ни отвежда на добре познато старо място - ПСЖ, където само преди година пристигна една от най-големите звезди на европейския и световен футбол - Килиан Мбапе. През миналото лято той се озова при парижани от Монако под наем с опция за закупуване през това лято на стойност 185 милиона евро, а сега сайтът “Медиапарт” ни разкрива нови детайли около напрегнатите преговори с младока и впечатляващите изисквания, които той е поставил. Breaking | Football Leaks headline: Kylian Mbappé asked PSG for €55m net over 5 years, private jet flights & a guarantee that he would be made the best paid PSG player if he won the Ballon D’Or, according to Mediapart. More follows. — Get French Football News (@GFFN) November 7, 2018 Мбапе е пожелал нетно възнаграждение от 55 милиона за петгодишен договор, частен самолет на свое разположение, както и да бъде най-добре платеният футболист на тима в случай, че вземе “Златната топка”. Талантливият нападател в крайна сметка подписа с тима от столицата на Франция, а само в първата си кампания заби 21 попадения в 44 срещи. Тази година започва оше по-стряскащо, след като до момента има 13 гола в 11 мача.

Още по темата

0 0 0 1 10 Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 13366 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1