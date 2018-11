Кевин Андерсън и Доминик Тийм откриват Финалите на АТР

Кевин Андерсън (Република Южна Африка) и Доминик Тийм (Австрия) ще се срещнат в първия мач от Финалите на АТР в Лондон, който започва в неделя. Двамата са в група "Лейтън Хюит", в която са още Роджър Федерер (Швейцария) и Кей Нишикори (Япония).

Жребият за двете групи на турнира беше изтеглен снощи, а първата среща е насрочена за неделя не преди 16.00 часа българско време. В група "Густаво Куертен" водач е номер 1 в света Новак Джокович (Сърбия), който ще играе срещу Александър Зверев (Германия), Марин Чилич (Хърватия) и Джон Иснър (САЩ).

Very excited to start my first #NittoATPFinals on Sunday at 2pm against Dominic Thiem. Hope to have your support in London pic.twitter.com/BBSzhYhyz7