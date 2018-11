Ман Сити е изградил схема за заобикалянето на финансовия феърплей, твърди Football Leaks

Същo така и двете медии твърдят, че ръководството дори е създало и пътека, да бъдат заобиколени рестрикциите. С това се е нагърбил изпълнителният директор на гражданите Ферано Сориано, който е нарекъл разработения проект Дългия лък. Всичко това е станало в периода 2008-2012 година и е с личното съгласие на реалния собственик на клуба шейх Мансур.

Според "Шпигел" шейхът сам е осигурявал значителна част от сумите, които впоследствие са влизали в клуба под формата на спонсорски договори. Например 59,9 милиона от получените по договор 67,5 милиона паунда от Etihad Airways всъщност са били осигурени от собственика на Манчестър Сити.

"Шпигел" ще разкрива подробности около схемата в продължение на четири дни.

The access, information and insight DER SPIEGEL's Football Leaks Team has got on Man City is extraordinary. Top class journalism.



Not seen anything as forensic as this in years/ever.