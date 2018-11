Чикаго Блекхоукс се раздели със старши треньора Джоел Кеневил

Старши треньорът на Чикаго Блекхоукс Джоел Кеневил, 60, бе уволнен тази сутрин след петата поредна загуба, която допуснаха "черните ястреби" в Националната хокейна лига. Заедно с него клуба напускат и помощниците му Кевин Динин и Улф Самуелсон.

Новият старши треньор на Чикаго пък ще бъде Джереми Колитън, който до момента водеше тима на Рокфорд от Американската хокейна лига. От началото на сезона Чикаго има 6 победи в 15 мача и заема шесто място в Централната дивзия.

The @NHLBlackhawks have named #IceHogs assistant coach Derek King as interim head coach following this morning's promotion of Jeremy Colliton



Info | https://t.co/Sde4yKdSdN pic.twitter.com/oQILjG8w1l