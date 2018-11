Тенис Ясен е жребият за Финалите на АТР 06 ноември 2018 | 15:42 0 0 0 0 2



Както е известно, титулярите Рафаел Надал и Хуан Мартин дел Потро няма да вземат участие в последния за сезона турнир, а на техните места ще се включат Джон Иснър и Кей Нишикори. Тази година групите са именувани в чест на шампиона от 2000-ата Густаво Куертен и двукратния победител от 2001-ва и 2002-ра Лейтън Хюит.

.@TheBorisBecker draws the @ATPWorldTour finals live in the studio with Matt Baker and @GabbyLogan. pic.twitter.com/ohtrWAHtZg — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) November 5, 2018

Първа и втора резерва са Карен Хачанов и Борна Чорич.



Ето разпределението по групите:



Група “Густаво Куертен” (мачовете започват в понеделник, 12-и)



1. Новак Джокович

3. Александър Зверев

5. Марин Чилич

8. Джон Иснър



Група “Лейтън Хюит” (мачовете започват в неделя, 11-и)



2. Роджър Федерер

4. Кевин Андерсън

6. Доминик Тийм

7. Кей Нишикори

Вече е ясен жребият за разпределението на двете групи от Финалите на АТР в Лондон, които ще се проведат в зала “О2” между 11 и 18 ноември. Лично шампионът от 1992, 1995 и 1998 година Борис Бекер изтегли имената на осемте най-добрите тенисисти през настоящия сезон.Както е известно, титулярите Рафаел Надал и Хуан Мартин дел Потро няма да вземат участие в последния за сезона турнир, а на техните места ще се включат Джон Иснър и Кей Нишикори. Тази година групите са именувани в чест на шампиона от 2000-ата Густаво Куертен и двукратния победител от 2001-ва и 2002-ра Лейтън Хюит.Първа и втора резерва са Карен Хачанов и Борна Чорич.1. Новак Джокович3. Александър Зверев5. Марин Чилич8. Джон Иснър2. Роджър Федерер4. Кевин Андерсън6. Доминик Тийм7. Кей Нишикори

Още по темата

0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1991 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1