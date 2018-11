Барса предлага нов договор на Жорди Алба

Барселона иска да продължи договора на защитника Жорди Алба, съобщава Spot.es. Клубът възнамерява да предложи на играча да удължи споразумението си с тима. Настоящият договор изтича през лятото на 2020 г. Клубове в английската Висша лига се интересуват от футболиста. В текущия сезон 29-годишният защитник е изиграл 15 мача за Барселона, вкара 2 гола и записа 7 асистенции.

Marks out of 10 for @JordiAlba's season so far? pic.twitter.com/3O7hWM3HyO