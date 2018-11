Ютуб сензация иска ММА двубой срещу Дилън Данис

Джейк Пол направи своя професионален боксов дебют срещу друга интернет звезда. Тогава той спечели двубоя чрез спиране на мача от противниковия ъгъл. Явно Пол се е почувствал достатъчно подготвен, за да предизвика Дилън Данис, който има една победа в професионалната си ММА кариера.

Малко известен факт е, че Джейк Пол има известни умения по борба и е тренирал през ученическите си години. Сега той използва Twitter за да предизвика Дилън Данис в клетката.

Hey @jakepaul, if you have some business you want to handle with my partner, call me. https://t.co/fwfM3omDQE