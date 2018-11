Бокс Мейуедър - Насукава няма да бъде голямо PPV събитие в САЩ 06 ноември 2018 | 14:37 0 0 0 0 0

Here’s the official promo for Floyd Mayweather v Tenshin Nasukawa. pic.twitter.com/xGmjh0ds54 — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 5, 2018

Причината основно е, че битката ще се проведе късно вечерта в японския град Сайтама в понеделник, 31 декември, което означава че ще е в доста неподходяща часова зона - 17 часа напред спрямо Тихоокеанското стандартно време (Pacific Standart Time - PST).



Поради това цената на зрелището няма да доближава дори обичайните PPV битки на Мейуедър в платформата на Showtime през последните години, които варираха между 75 и 100 долара. Също така би било трудно да се привлече интерес към двубоя, ако ще бъде по правилата на бокса, тъй като тогава американската знаменитост ще има огромно предимство.

View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Nov 4, 2018 at 6:26pm PST

Ако пък в крайна сметка Мейуедър - Насукава не бъде PPV събитие в САЩ, това ще е първият случай от ноември 2005 година насам, когато Флойд нокаутира Шармба Мичъл, а боят бе излъчен по HBO. Разбира се, това не е и целта на организаторите, чието желание е просто да доведат Мейуедър на японска земя, за да зарадват милионите запалени фенове на бойните спортове в Азия.

