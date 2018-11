Реал и Атлетико Мадрид се интересуват от Кавани

Реал Мадрид и Атлетико Мадрид се интересуват от трансфер на Единсон Кавани, съобщават испанските медии. Уругвайският национал има договор с Пари Сен Жермен до лятото на 2020 година, а мадридските клубове ще опитат да го привлекат след края на настоящия сезон.

Real Madrid are interested in signing Edinson Cavani next summer. [RMC Sport] pic.twitter.com/yL3ASLNoty