На малайзийската писта "Сепанг" в неделя Валентино Роси бе толкова близо до перфектния ден в кариерата си, а знаем, че тя е изпълнена със стотици невероятни битки, успехи и удовлетворение. Четири обиколки деляха Доктора от победа, за която стотици спортисти на това ниво и възраст могат само да мечтаят.Два часа преди падането на Валентино в Малайзия неговият брат Лука Марини спечели състезанието от междинния клас Moto2, а другият пилот от отбора на Доктора – Франческо Баная стана шампион и изведе Sky Racing Team VR46 на върха. Дали можеше да бъде още по-добре? Да, можеше. Само 22 километра деляха темпераментния италианец от първата му победа за сезона в MotoGP след трудната кампания с Yamaha. Само 22 километра на горещия асфалт бяха нужни на Валентино да изпита съвършенството дори по критериите на невероятната си кариера.

Цяла година Роси минимизираше недостатъците на мотора на Yamaha, даваше дори повече от това, на което смяташе, че е способен, а когато вече имаше всичко нужно, допусна единствената си грешка за месеци наред. По-малко от десет секунди, след като прочете на питборда си, че Марк Маркес се приближава, той падна от мотора пред море от жълти флагове и хиляди фенове.

So close yet so far for @ValeYellow46 #MalaysianGP pic.twitter.com/lEMPuVqK9z