Почетино също отказал оферта от Реал Мадрид

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино е отказал предложението да оглави Реал Мадрид, съобщи "Сън". Испанският клуб е изразил готовност да плати 15 милиона паунда годишна заплата, но Почетино отклонил офертата.

Mauricio Pochettino has, and will, reject any approach from Real Madrid this season.



