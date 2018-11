Лека атлетика Маратонът на Ню Йорк постави рекорд по брой завършили участници 06 ноември 2018 | 10:54 0 0 0 0 0 Маратонът на Ню Йорк постави световен рекорд по брой финиширали участници, след като 52 812 бегачи пресякоха финалната линия на провелата се в неделя 42-километровата надпрева по улиците на американския мегаполис. Предишното най-добро постижение бе 51 394 души, отново от маратона на Ню Йорк, но през 2016 година. On Sunday, November 4, more than 50,000 marathoners were challenged, pushed, rewarded, and ultimately moved by the 2018 #TCSNYCMarathon.

Relive the amazing day by reading our race recap: https://t.co/8WLBYYOV9e pic.twitter.com/eilVERbGjb — TCS New York City Marathon (@nycmarathon) November 5, 2018 Освен това повече от 1 милион души излязоха по улиците на петте квартала, през които премина надпреварата, за да подкрепят участниците. Победител в маратона за четвърти път стана етиопецът Лелиса Десиса, докато при жените първи успех постигна кенийката Мери Кейтани. Американецът Даниел Романчук и швейцарката Мануела Шар спечелиха надпреварата за хора в колички. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 157

1