Бойни спортове Бен Аскърн ще дебютира срещу Роби Лоулър 06 ноември 2018 | 09:50 0 0 0 0 0 Lots of welterweights breathing easy right about now. Don’t worry your times will come! https://t.co/8xDJwIC7VZ — Ben Askren (@Benaskren) November 6, 2018

Все още не е подписан договор за срещата. Самият Бен Аскърн потвърди информацията, като пусна снимка с Роби Лоулър.

Аскърн беше трансфериран от веригата ONE за сметка на суперзвездата в категория муха Димитриъс Джонсън. Най-шумното ново попълнение на UFC - Бен Аскърн, ще дебютира срещу бившия шампион в полусредна категория Роби Лоулър. Техният мач ще се състои на галавечерта UFC 233. Шоуто ще се проведе на 26 януари в Анахайм, съобщи Брет Окамото.Все още не е подписан договор за срещата. Самият Бен Аскърн потвърди информацията, като пусна снимка с Роби Лоулър.Аскърн беше трансфериран от веригата ONE за сметка на суперзвездата в категория муха Димитриъс Джонсън.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 163

1