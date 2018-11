Ясни са Топ 3 за бейзболните награди през 2018 г.

Tonight's @officialBBWAA Awards reveal show is just getting started!



"НОВОБРАНЕЦ НА ГОДИНАТА"

"МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА"

"САЙ ЙЪНГ" (най-добър питчер)

MVP (най-полезен играч)

Седмица преди да започне да раздава наградите на най-заслужилите играчи и треньори от МЛБ през 2018 г., асоциацията на бейзболните журналисти в Северна Америка (BBWAA) обяви финалистите в отделните категории. От понеделник до четвъртък другата седмица (12-15 ноември) последователно ще бъдат връчени призовете "Новобранец на годината", "Мениджър на годината", "Сай Йънг" и MVP, а късно снощи бяха съобщени имената на тримата, събрали най-голям вот във всяка анкета.По традиция в гласуването на BBWAA са участвали по двама журналисти от всеки град с отбор във Висшата лига (по четирима от Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис, където има по два клуба). Всеки от тях е посочил по три имена в допитванията за най-добър дебютант и най-добър треньор, пет имена за най-добър питчер и десет имена за най-полезен играч в съответаната лига – Американската и Националната. Според натрупаните точки ето кои са попаднали в Топ 3 за изминалия сезон:Мигел Андухар (Ню Йорк Янкис)Шохей Отани (Лос Анджелис Ейнджълс)Глейбер Торес (Ню Йорк Янкис)Роналд Акуня-младши (Атланта Брейвс)Уокър Бюлър (Лос Анджелис Доджърс)Хуан Сото (Вашингтон Нешънълс)Кевин Кеш (Тампа Бей Рейс)Алекс Кора (Бостън Ред Сокс)Боб Мелвин (Оукланд Атлетикс)Бъд Блек (Колорадо Рокис)Крейг Каунсел (Милуоки Бруърс)Брайън Сниткър (Атланта Брейвс)Джъстин Верландер (Хюстън Астрос)Кори Клубър (Кливланд Индиънс)Блейк Снел (Тампа Бей Рейс)Джейкъб Дегром (Ню Йорк Метс)Аарън Нола (Филаделфия Филис)Макс Шързър (Вашингтон Нешънълс)Муки Бетс (Бостън Ред Сокс)Хосе Рамирес (Кливланд Индиънс)Майк Траут (Лос Анджелис Ейнджълс)Нолан Аренадо (Колорадо Рокис)Хавиер Баес (Чикаго Къбс)Крисчън Йелич (Милуоки Бруърс)