Моторни спортове Volkswagen ще доставя новото Polo GTI R5 на WRC2 и ERC през 2019 05 ноември 2018 | 18:38 0 0 0 0 1 The punchy new Polo GTI R5. #VWPoloGTI #PeoplesSupercar pic.twitter.com/fWIP4AcdLP — Volkswagen UK (@UKVolkswagen) May 10, 2018 Volkswagen разкри, че ще предоставя новото Polo GTI R5 на отбори в по-ниския клас на Световния рали шампионат – WRC2, както и на Европейския рали шампионат през следващия сезон. Конструкторът закъсня с дебюта на автомобила, който стартира за първи път миналата седмица на рали Испания. Състезанието обаче бе много успешно за новата немска машина и Volkswagen смята, че е готова за повече появи на европейската и световната рали сцени. Двамата пилоти, които стартираха с Polo GTI R5 в Испания, Ерик Камили и Петер Солберг държаха първото и второто място във WRC2 след първите етапи. Повреда в скоростната кутия извади Камили от играта впоследствие, но Солберг успя да финишира трети при завръщането си в шампионата. Моторспорт директорът на Volkswagen Свен Сметс разкри, че е много доволен от дебюта на автомобила и състезанието е било в пъти по-полезно от тестовете. "Научихме много повече, отколкото можехме с тестове. Имаме списък с места, където може да направим подобрения". Рали Испания е единственият кръг от календара на WRC, който се провежда както на асфалт, така и на макадам, което бе в плюс за Volkswagen.

