Надал пропуска Финалите в Лондон, подлага се на операция

Надал пристигна в Париж тази седмица, за да се опита да участва на турнира от сериите Мастърс в зала "Берси". След като проведе тренировка, той обясни, че усеща болка в коремната област при всеки опит да сервира. Очевидно Краля на клея е решил, че не е разумно да играе до края на годината, ако иска да е напълно възстановен за старта на следващия сезон. Носителят на 17 титли от Големия шлем трябва да се върне на корта на турнира в Бризбън, който стартира на 30 декември.



BREAKING: World No.2 Rafael Nadal withdraws from next week's ATP World Tour Finals in London #SSN pic.twitter.com/0gRheo90xz — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 5, 2018

Рафа е вторият играч, който в последните дни се отказва от участие на Финалите на ATP, след като Хуан Мартин дел Потро обяви, че няма да играе в Лондон поради контузия в коляното. Заместник на аржентинеца стана Кей Нишикори, а на мястото на Надал в схемата на турнира влиза Джон Иснър. Отказването на испанеца означава, че Новак Джокович ще завърши годината като номер 1 в света. Рафа, който днес отстъпи първото място в световната ранглиста на Новак Джокович, не е играл от полуфиналите на US Open, когато се отказа поради проблем в дясното коляно. Предвидената операция на глезена е изненадваща, тъй като досега той не бе споделял за проблеми в тази област на тялото. Той бе преследван от контузии и през този сезон, като игра само в девет турнира и завършва сезона с 45 победи и 4 загуби.Надал пристигна в Париж тази седмица, за да се опита да участва на турнира от сериите Мастърс в зала "Берси". След като проведе тренировка, той обясни, че усеща болка в коремната област при всеки опит да сервира. Очевидно Краля на клея е решил, че не е разумно да играе до края на годината, ако иска да е напълно възстановен за старта на следващия сезон. Носителят на 17 титли от Големия шлем трябва да се върне на корта на турнира в Бризбън, който стартира на 30 декември.Рафа е вторият играч, който в последните дни се отказва от участие на Финалите на ATP, след като Хуан Мартин дел Потро обяви, че няма да играе в Лондон поради контузия в коляното. Заместник на аржентинеца стана Кей Нишикори, а на мястото на Надал в схемата на турнира влиза Джон Иснър. Отказването на испанеца означава, че Новак Джокович ще завърши годината като номер 1 в света. Рафаел Надал няма да участва на Финалите на ATP в Лондон, които започват в края на седмицата. Испанецът обяви, че причината са проблеми в коремната област и в глезена, заради който е претърпял операция. Той сподели, че след като е разбрал за това, че болките, свързани с мускул на корема, няма да му позволят да играе в Лондон, е взел решение да се подложи на интервенцията на глезена.

