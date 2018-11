Други спортове Втора поредна титла в колекцията на Джеймс Уейд 05 ноември 2018 | 12:10 0 0 0 0 0



Пътят на Уейд към короната започна още от квалификациите, където той надигра с 6:3 Рос Смит. Последваха победи над Менсур Сульович (6:3) на 1/8-финала, Джеймс Люис (10:5) на 1/4-финала и Реймънд ван Барневелд (11:2) на 1/2-финала.

WADE DOES THE DOUBLE



James Wade makes it back-to-back televised titles after a dramatic 11-10 victory over Michael Smith in the final, surviving FIVE missed match darts in the decider! #BwinDarts pic.twitter.com/8rivY5UMUg — Live Darts (@livedarts) 4 ноември 2018 г.

След това дойде и сблъсъкът с Майкъл Смит на финала, който се оказа изключително драматичен. Уейд бе този, който имаше инициативата още от началото, но Смит не му позволяваше да се откъсне с много и постоянно дишаше във врата му.



Все пак "Машината" получи шанс пръв да стигне до победата, но пропусна две хвърляния за мача при резултат 10:9 в своя полза. В решаващият 21-и лег Смит бе този, който започна по-силно и пръв стигна до шанс за затваряне, но и той пропусна пет поредни дартса за мача, което позволи на Уейд да навакса изоставането си и да стигне до чекаут зоната, където с хвърляне по двойно 18 да реши всичко в своя полза.

JAMES WADE HAS DONE IT | Back to back titles and the new World Series of Darts Champion! pic.twitter.com/JE2tvYk6Wo — PDC Darts (@OfficialPDC) 4 ноември 2018 г.

Уейд завърши мача със среден резултат от 97,00, срещу 99,09 на противника му. Голямото предимство на "Машината" бе при чекаутите, където точноста му бе 52,38% срещу 37,04% на Смит. Иначе и двамата хвърлиха по 5 максимума, а Смит може да се похвали и с максемален чекаут от 170 точки.



Това е общо 10-ата ранкинг титла за Уейд в кариерата му и втора за настоящия сезон, който се очертава доста успешен за него, след като през последните три години той не взе нито един трофей.

