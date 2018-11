Клоп спести на Шакири гостуването в Сърбия, Кейта се завръща

След този двубой 27-годишният футболист заяви, че за него няма никакъв проблем да играе в Белград. Решението на Клоп обаче е друго. Добрата новина за германеца е завръщането на Наби Кейта и Деян Ловрен.

"Ние сме Ливърпул - голям клуб, футболен тим, но не отправяме никакви други послания. Нямаме нищо общо с политиката. Искаме да се концентрираме единствено върху играта. Искаме да избегнем всичко друго, което може да измести фокуса от футбола. Поради тази причина Шак не е включен. Той разбира това и го приема. Шак е наш футболист, ние го обичаме и той ще изиграе много мачове за Ливърпул, но не и утре", обясни решението си Клоп.

Ето и групата на Ливърпул: Алисон, Миньоле, Келехер, Ван Дайк, Матип, Ловрен, Гомес, Морено, Робъртсън, Александър-Арнолд, Вайналдум, Милнър, Кейта, Фабиньо, Лалана, Фирмино, Салах, Мане, Стъридж, Ориги, Соланке

