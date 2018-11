Бейзбол Бостън и Атланта имат по трима носители на "Златна ръкавица" 05 ноември 2018 | 10:27 0 0 0 0 0



В гласуването участват всички мениджъри и треньори на 30-те клуба от Висшата лига на САЩ и Канада, като техният вот определя 75% от крайния резултат. Останалите 25% се изчисляват по статистически методи.



16 of the 19 players to win @RawlingsSports #GoldGlove Awards finished in the top three at their position in the #SABR Defensive Index. Here are the final SDI rankings for 2018: https://t.co/tGXpHnmfqO pic.twitter.com/YKaJgEACrq — SABR (@sabr) November 5, 2018

Любопитното е, че двама първи бейзмени в Националната лига събраха абсолютно еднакъв сбор и едва за четвърти път в 61-годишната история на класацията ще бъдат връчени две награди за един и същи пост – на Антъни Ризо (Чикаго Къбс) и Фреди Фрийман (Атланта Брейвс).



Прецедентът е от 1985 г., когато в АЛ са присъдени общо четири приза за трите позиции в аутфилда, след като резултатите на Дейв Уинфилд (Ню Йорк Янкис) и Гари Петис (Калифорния Ейнджълс) се дублират. Същото се получава и през 2007 г. в НЛ с аутфилдерите Аарън Роуанд (Филаделфия Филис) и Джеф Франкур (Атланта Брейвс), а през 2012 г. в АЛ са удостоени двама питчери – Джереми Хеликсън (Тампа Бей Рейс) и Джейк Пийви (Чикаго Уайт Сокс).



We have a tie! #Rawlings #GoldGlove Award WINNER – NL 1B – @Cubs @ARizzo44 @Braves @FreddieFreeman5 pic.twitter.com/ofPaCvyS9x — Rawlings Sports (@RawlingsSports) November 5, 2018

От шампионския състав на "червените чорапи" този сезон бяха наградени вторият бейзмен Йън Кинслър и аутфилдерите Джаки Брадли-младши и Муки Бетс. Освен Фрийман в "златното" трио на "смелчаците" също има двама аутфилдери – Ендер Инсиарте и Ник Маркакис.



В Американската лига по двама най-добри филдери бяха отличени в Канзас Сити Роялс – кетчерът Салвадор Перес и аутфилдерът Алекс Гордън, и в Оукланд Атлетикс – първият бейзмен Мат Олсън и третият бейзмен Мат Чапман. В Националната лига с двама призьори разполага Колорадо Рокис – втория бейзмен Ди Джей Лемейхю и третия бейзмен Нолан Аренадо, който продължава забележителната си серия и печели "Златна ръкавица" във всеки от първите си шест сезона в Мейджър лийг.



SIX seasons, SIX #GoldGlove Awards!



Legendary status. pic.twitter.com/ghOZN7p0v6 — Colorado Rockies (@Rockies) November 5, 2018



"ЗЛАТНА РЪКАВИЦА" 2018



Американска лига



P Далас Кайкъл Хюстън Астрос (4)

C Салвадор Перес Канзас Сити Роялс (5)

1B Мат Олсън Оукланд Атлетикс (1)

2B Йън Кинслър Бостън Ред Сокс (2)

3B Мат Чапман Оукланд Атлетикс (1)

SS Андрелтон Симонс Лос Анджелис Ейнджълс (4)

OF Алекс Гордън Канзас Сити Роялс (6)

OF Джаки Брадли-младши Бостън Ред Сокс (1)

OF Муки Бетс Бостън Ред Сокс (3)



Национална лига



P Зак Грайнке Аризона Дайъмъндбекс (5)

C Ядиер Молина Сейнт Луис Кардиналс (9)

1B Антъни Ризо Чикаго Къбс (2)

1B Фреди Фрийман Атланта Брейвс (1)

2B Ди Джей Лемейхю Колорадо Рокис (3)

3B Нолан Аренадо Колорадо Рокис (6)

SS Ник Ахмед Аризона Дайъмъндбекс (1)

OF Кори Дикърсън Питсбърг Пайрътс (1)

OF Ендер Инсиарте Атланта Брейвс (3)

OF Ник Маркакис Атланта Брейвс (3)





