Григор Димитров се срина, Джокович се завърна на върха

Grigor on Andre @GrigorDimitrov @AndreAgassi #france #paris #rolexparismasters #tennis #GD #grigor #dimitrov #grigordimitrov @RolexPMasters pic.twitter.com/NckKODv4qG — Grigor Dimitrov BG fans (@GDimitrovBgfans) 4 ноември 2018 г. От днес №1 в света е Новак Джокович. Сърбинът се завърна на първото място след финала, който игра на “Мастърса” в Париж. С актив от 8045 точки той измести Рафаел Надал, който заради болки в коремната област пропусна турнира във френската столица. Испанецът е със 7480 точки, а тройката допълва Роджър Федерер с 6260 точки. Четвърти е Хуан Мартин дел Потро с 5300, на петата позиция е Александър Зверев с 5085, а шести вече е Кевин Андерсън с 4310 точки. След него се нареждат Марин Чилич с 4050, Доминик Тийм с 3895, Кей Нишикори с 3390 и Джон Иснър с 3155 точки.

Let's say bye to the season 2018 with two amazing points from Grisho @GrigorDimitrov #france #paris #rolexparismasters #tennis #GD #grigor #dimitrov #grigordimitrov @RolexPMasters pic.twitter.com/JIFf2GIlsI — Grigor Dimitrov BG fans (@GDimitrovBgfans) 4 ноември 2018 г. От другите българи втората ни ракета Димитър Кузманов се изкачи с десет места до №289 с актив от 171 точки, Александър Лазов падна с шест позиции до №411 с 35 точки, а Александър Лазаров е №628 (+2) с 44 точки. В Топ 1000 са още Васко Младенов (№917) и Габриел Донев, който е без промяна - №974.



Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:

1. (2) Новак Джокович (Сърбия) 8045 точки

2. (1) Рафаел Надал (Испания) 7480 точки

3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6020 точки

4. (4) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 5300 точки

5. (5) Александър Зверев (Германия) 5085 точки

6. (6) Кевин Андерсън (Южна Африка) 4310 точки

7. (7) Марин Чилич (Хърватия) 4050 точки

8. (8) Доминик Тийм (Австрия) 3895 точки

9. (11) Кей Нишикори (Япония) 3390 точки

10. (9) Джон Иснър (САЩ) 3155 точки

българите:

19. (10) Григор Димитров (България) 1835 точки

289. (299) Димитър Кузманов 171 точки

411. (405) Александър Лазов 95 точки

628. (630) Александър Лазаров 44 точки

917. (919) Васко Младенов 16 точки

974. (974) Габриел Донев 13 точки

1430.(1433) Александър Донски 3 точки

1720.(1724) Мартин Димитров 1 точка



двойки:

1. (1) Майк Брайън (САЩ) 9585 точки

2. (2) Оливер Марах (Австрия) 7250 точки

3. (3) Мате Павич (Хърватия) 7250 точки

4. (6) Джак Сок (САЩ) 6625 точки

5. (7) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 5785 точки

5. (7) Роберт Фара (Колумбия) 5785 точки

7. (4) Лукаш Кубот (Полша) 5160 точки

7. (4) Марсело Мело (Бразилия) 5160 точки

9. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 4940 точки

9. (9) Бруно Соареш (Бразилия) 4940 точки

българите:

392. (395) Григор Димитров 135 точки

519. (522) Младенов 88 точки

618. (618) Кузманов 68 точки

837. (838) Лазов 39 точки

1067. (1183) Пламен Милушев 22 точки

1068. (1192) Донев 22 точки

1072. (1070) Донски 22 точки

1203. (1203) Лазаров 16 точки

Григор Димитров изхвърча от топ 10. Първата ни ракета в мъжкия тенис се срина с девет места в световната ранглиста на АТР, свличайки се на 19-а позиция с актив от 1835 точки. Причина за големия срив на 27-годишния хасковлия е неубедителното му представяне през този сезон. Българинът не спечели нито една титла и игра само един финал - в Ротердам, който загуби от Роджър Федерер. Той не успя да се класира за Финалите на АТР в Лондон, където миналата година триумфира с титлата. Именно загубата на тези 1500 точки се оказа решаваща за големия спад в световната ранглиста. Това е и най-слабото класиране на хасковлията от 2 октомври 2016 година, когато беше на 20-о място в подреждането. Димитров неизменно беше в десетката от 16 юли 2017 година до днес.

