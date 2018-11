Лека атлетика Преизбраха Ивет Лалова в Европа 05 ноември 2018 | 02:28 0 0 0 0 0 Най-популярната ни атлетка Ивет Лалова ще бъде още 4 години член на Комисията на атлетите към Европейската атлетика (ЕА), съобщи Bgatlhletic.com.



View this post on Instagram And you thought it’s gonna be easy, eh? A post shared by I L (@ivet_lalova) on Nov 3, 2018 at 9:14am PDT Спринтьорката бе посочена като фаворит на колегите си от стадиона. Всички 1571 акредитирани атлети на европейското първенство в Берлин през август имаха право да гласуват за своите три фаворити при жените и трима при мъжете. Освен Лалова в Комитета в периода между 2018 и 2022 г. са избрани Ивана Шпанович (Срб), Хана Инглънд (Вбр), Марчин Левандовски (Пол), Янис Лейтис (Лат) и Анхел Давид Родриигез Гарсия (Исп). Периклис Яковаис (Гър) беше одобрен за председател на Комисията на атлетите към Европейската атлетика (ЕА), а от квотата на ЕА беше избрана и Ема Гройн (Шв). Първата среща на комисията по спортисти ще се състои на 8 ноември 2018 г. в Лозана. Комисията на атлетите е с мандат от 4 г. и включва осем спортисти - четири жени и четирима мъже, от които шест (три жени и трима мъже) се избират на европейско първенство по атлетика, а двама (една жена и един мъж) се назначават от президента на ЕА. Основната задача на Комисията е да се поставят и обсъждат всички въпроси, засягащи елитните спортисти в Европа. Един член представя атлетите по време на срещиите на Комисията за състезания към ЕА.

Счита се, че Комисията на атлетите към ЕА е гласът на и за всички елитни спортисти в Европа. За Лалова това ще бъде трети мандат в Комисията. В първия й между 2006 и 2010 г. Ивет беше назначена от тогавашния президент на ЕА Хансьорг Вирц. По време на европейското първенство в Цюрих през 2014 г. тя влезе в Комисията по избора на атлетите.

