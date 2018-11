Тенис Хачанов сломи Джокович за първа "Мастърс" титла 04 ноември 2018 | 18:07 0 0 0 0 7 Изгряващата звезда на руския тенис Карен Хачанов изигра брилянтен мач и по най-добрия възможен начин завърши забележителното си представяне в турнира от сериите “Мастърс” в Париж. Хачанов надделя със 7:5, 6:4 за 1 час и 39 минути игра във финала над новия световен номер 1 Новак Джокович в зала “Берси”. #CampeónSanCristóbal ¡Karen Khachanov es el campeón de París! El ruso superó 7-5 y 6-4 al flamante N°1, Novak Djokovic, y consiguió en la capital francesa su primer título de Masters 1000. pic.twitter.com/YxSMXr22xu — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 4, 2018 Зрителите станаха свидетели на чудесна демонстрация на мощни форхенди и прецизни бекхенди от агресивния Хачанов, а Ноле показа никак нелоша защитна игра и тактическа грамотност, само че броят на грешките му бе несравнимо по-голям от този вчера срещу 20-кратния шампион от “Големия шлем” Роджър Федерер. In beating Djokovic, Khachanov becomes the first unseeded player to win a Masters 1000 title. pic.twitter.com/hu4AaUBsXM — Alex Bowmer (@AlexJamesBowmer) November 4, 2018 Джокович от самото начало на двубоя изпитваше здравословни проблеми, най-вероятно породени от вируса, който повали и други играчи на “Мастърс”-а в Париж, например Рафаел Надал. Ноле дори бършеше носа си между разиграванията и в почивките и изглеждаше сякаш всеки момент може да се откаже от доиграване на двубоя. Той заслужава огромни аплодисменти - и ги получи от зрителите в “Берси” - за това че устоя мъжки до последната точка, макар да не застраши в нито един момент ранния аванс от един пробив (за 2:1) във втория сет. За Хачанов, естествено, това бе първи финал и първи триумф в “Мастърс” турнир, както и първа победа над Джокович, който иначе го елиминира на “Уимбълдън” в единствения им предишен мач. Руснакът бе не само по-ефективен от сервис, но и успя да се възползва от колебанията в това отношение на Джокера и да прави качествени ретури, така че да стигне до 3 брейка в срещата. Exceptionnelle finale de #Khachanov face à un #Djokovic diminué à cause de sa 1/2 contre #Federer. Djokovic : « Karen mérite sa victoire, on va le revoir beaucoup dans les finales dans les tournois @ATPWorldTour.» #ParisMasters #ParisRolexMasters pic.twitter.com/MfwWv0mO1a — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) November 4, 2018 Хачанов трябваше дори да осъществява обрат в първия сет, когато изостана с 1:3 след лековато допуснат пробив, но моментално го върна и впоследствие стигна още веднъж до спечелване на подаването на противника си. Втората част започна с въпросния ранен брейк и изглеждаше сякаш е просто въпрос на време Джокович да признае поражението си, въпреки че се бори докрай. Независимо че Хачанов също не бе перфектен от форхенд зад основната линия, той успяваше да печели дори разигравания от бекхенд от тази позиция и да изчаква умело грешките на сърбина. Самият Джокович понякога избързваше прекалено в стремеж да съкращава точките, за да пести някак физическа енергия, но не можа да се противопостави на мощните удари от ракетата на руснака. Khachanov pretty impressed with Djokovic's runner-up speech - en français. pic.twitter.com/ZTEg4OGvBV — Tennis.Life (@tennislifenews) November 4, 2018 Въпреки всичко Джокович ще бъде световен номер 1 в понеделник, а Хачанов ще се изстреля до 11-а позиция в световната ранглиста. Това е край на серията от 22 победи на Джокера в турнирите напоследък, а Хачанов пък е едва вторият човек след Александър Зверев миналата година в Рим, който побеждава сърбина на “Мастърс” финал, извън тези от “Голямата четворка”.

