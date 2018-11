Рууни отново ще играе за Англия

Голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на Англия Уейн Рууни ще облече още веднъж екипа на "трите лъва". Това ще стане на 15 ноември в контролата със САЩ, която ще бъде своебразен бенефис на нападателя с националния тим, съобщиха от Футболната асоциация на страната.

Wayne Rooney will come out of international retirement to make a sensational return to the England team when they play the USA on November 15



