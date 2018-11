Снукър От третия път Марк Алън най-после спечели Международния шампионат по снукър 04 ноември 2018 | 16:16 - Обновена 0 0 0 0 0 Шампионът от “Мастърс” 2018 Марк Алън направи едно от най-забележителните представяния в кариерата си и заслужено триумфира в Международния шампионат по снукър след категоричното 10:5 над Нийл Робъртсън във финала. В град Дачин Пистолета продължи да впечатлява с безпощаден брейк-билдинг и в самия дуел за трофея, като реализира цели четири сенчърита и дръпна значително още след първата сесия със 7:2. Колкото и борбен да е характерът на Нийл Робъртсън, то той не можа да заличи този значителен пасив във втория сегмент от двубоя, макар на свой ред да допринесе за високия стандарт на реализирани топки с три сенчъри брейка. Masters winner in January, International Champion in November...



2018 is turning out pretty well for @pistol147! #InternationalChampionship pic.twitter.com/yw1X85rkGU — World Snooker (@WorldSnooker) November 4, 2018 Като цяло през седмицата Алън така или иначе бе най-отличителния майстор на щеката със свободното вкарване на топките по масата, като завърши с най-много на брой стотици - 14. Негов бе и най-високият брейк в турнира - 146 - във втория кръг срещу Хосеин Вафей, за което спечели допълнителни 3 000 паунда. С един от най-големите наградни фондове в световния тур Международният шампионат в Китай осигури за победителя 175 000 паунда, а за загубилия финала - 75 000. От третия опит Пистолета най-накрая успя да триумфира в големия азиатски турнир, а Робъртсън записа втора загуба на финала в Дачин, след като отстъпи и в решителния фрейм в първото издание на събитието през 2012-а. Former world champ Neil Robertson keeps the International Championship final alive by taking the final frame of the first session.



But a first session belonging to @pistol147, and comprehensively!



Play resumes LIVE on @Eurosport_UK at 7.30pm [GMT+8] #InternationalChampionship pic.twitter.com/tyat6YycIR — World Snooker (@WorldSnooker) November 4, 2018 Алън вече има четири ранкинг титли на сметката си, три от които са на азиатска земя, а последната такава датираше от 2016-а в Шампионата на играчите. Робъртсън остава с 14 ранкинг трофея, но продължи добрите резултати този сезон, започнати с отличието от Рига Мастърс. За него това бе осмо поражение в ранкинг финал, но пък този финал в Дачин влезе в историята като първият с над сто реализирани общо сенчъри брейка - 107.



Първата сесия бе ключова за победата на Алън, който по пътя към 7:2 направи три стотачки - 108, 103 и 119. Робъртсън опита да провокира обрат в началото на втория сегмент с брейкове от 84 и 121, за да намали на 7:4. Впоследствие обаче Пистолета реализира 101 за 9:4, а Гръмотевицата от Австралия отговори със 113, като в крайна сметка 15-ата партия отиде на сметката на северноирландеца за 10:5.

