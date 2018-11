Нелепа контузия сутринта за малко не спряла Кормие за битката с Люис

Шампионът на UFC в тежка и лека-тежка категория Даниел Кормие (22-1 ММА, 1 отменен резултат, 11-1 UFC) призна, че едва не се отказал да излезе в основното събитие на галавечерта на UFC 230 в “Медисън Скуер Гардън” в Ню Йорк срещу Дерик Люис. Както е известно, 39-годишната жива легенда на смесените бойни изкуства събмитна претендента със задушаване от гръб във втория рунд.

#UFC230 nearly lost its headliner the morning of the event when champ Daniel Cormier (@dc_mma) hurt his back in an odd fashion.



More from Cormier: https://t.co/rXE4S2u1DL pic.twitter.com/LAYm6pV9uq