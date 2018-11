Тенис Федерер доволен от себе си, независимо от драматичната загуба от Джокович 04 ноември 2018 | 14:49 0 0 0 0 0 Макар да призна, че съжалява за някои решения след драматичната загуба от Новак Джокович на полуфиналите на "Мастърс"-а в Париж, Роджър Федерер е доволен от прогреса си, гледайки към Финалите на АТР в Лондон. 37-годишният швейцарец, който бе на път да се приближи на победа от стотната си ATP титла, участва ма турнира във френската столица за пръв път от 2015 г. насам, но в крайна сметка отстъпи на един от големите си съперници след три часа и две минути на корта. С тази загуба се изпариха и надеждите на Маестрото за първото място в края на годината. What a way to finish!



@DjokerNole puts the finishing touches on a thrilling victory over Roger Federer at #RolexParisMasters pic.twitter.com/Gu0xZfDXRp — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2018 „Мисля, че играх на добро ниво. Да, съжалявам за някои моменти. Когато загубиш толкова оспорван двубой, няма как да не ти се иска да си отиграл дадени топки по друг начин. Когато и да са били с мача. Като цяло обаче бе добър турнир. Спокойно мога да погледна и да си кажа, че си струваше да дойда в Париж. Посрещнаха ме чудесно. Показах добър тенис, така че мога да бъда щастлив.“ Бившият №1 отдели време и за да похвали Джокович, който спечели 22-ри пореден мач, за да си осигури място на финала срещу Карен Хачанов. Ноле ще опита да грабне трети пореден Мастърс трофей, с който би изравнил рекорда на Рафаел Надал от 33 титли на това ниво. „Очевидно Новак е във форма. Може да се усети. Защитава много добре подаванията си. Смятам, че и аз сторих същото. Всичко опря до няколко малки неща тук и там. Доволен съм от представянето си. По-добро беше спрямо Базел. Там спечелих турнир, тук бях на полуфинал и трябваше да се появи някой от калибъра на Новак, за да ме спре. Всичко е наред. Ще си почина и ще опитам да се подготвя добре за Лондон.“ RF:“Very happy with the tournament, didn’t get broken by the best return player of the world, never thought that I would come so close to the final, now I‘m looking ahead to some quiter days“ #federer via @srfsport pic.twitter.com/CvPbamZyso — Brian (@camerlengo73_2) November 3, 2018 Шесткратният шампион от Финалите на ATP ще опита да спечели първата си титла от надпреварата от 2011 насам: „Миналата седмица защитих трофея си в Базел и това ми донесе увереност. Спасих много брейкболове. Не бях напрегнат. Не бях нервен. Отново свикнах да играя мачове. Още от първия двубой в Лондон ще се изправяме срещу топ 10 опонент. Не е лесно. Тялото ми е във форма. Чувствам се подготвен и психически. Стигнах до полуфинал тук, мога да бъда удовлетворен.“ TennisKafe.com

