Двама футболисти влизат в Big brother: Most Wanted

Утре точно в 20:00 ч. стартира Big Brother: Most Wanted - сезонът, в който ще видим едни от най-емблематичните риалити звезди, както и участници, които за първи път дават съгласието си да бъдат ключови играчи в риалити формат. Кои ще са те, колко ще са на брой и какво им е подготвил Биг Брадър, ще стане ясно в понеделник по NOVA.За първи път в историята на Big Brother в Къщата влизат двама футболисти (б.р. според неофициална информация става дума за Благой Георгиев и Стойко Сакалиев). Дали футболният хъс от зеления килим ще се пренесе на зеления двор в Къщата или двамата ще се окажат приятели - предстои да разберем. Освен тях, сред участниците в Big Brother: Most Wanted ще видим провокативна телевизионна водеща, успяла да разплаче не едно и две популярни лица в България, певци от няколко жанра и различни поколения, комичен актьор, известен с различните си превълпащения, артистичен гримьор и разбира се - силни жени с характер! Кои са всички те, с какви очаквания прекрачват прага на шоуто и как ще бъдат посрещнати, ще разберем утре вечер.„Уникалното при Big Brother: Most Wanted е, че събира силни играчи, които познават играта, голяма част от тях са участвали в нея и преди, познават я и за тях това е шанс да тестват нови стратегии и да надскочат собствените си възможности“, споделят продуцентите часове преди старта на шоуто.