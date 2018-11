Ибрахимович вече преговаря с Милан

Нападателят на ЛА Галакси Златан Ибрахимович вече е запознал преговори с Милан, съобщава "Corriere della Sera”. “Росонерите” предлагат на Ибрахимович договор за шест месеца от януари 2019 г., но нападателят иска да подпише контракт за година и половина. Това бави споразумението, но Ибрахимович е твърдо решен да се завърне в Европа, след като авантюрата му в МЛС се оказа неуспешна до момента, а Галакси не успя да се класира за плейофите. Заплатата на Ибрахимович е 1,5 милиона евро годишно в САЩ, но с различни спонсорски договори тя достига 4,5 милиона. Медиите в Италия твърдят, че на такава стойност ще е сумата, която ще прибира и в Милан.

